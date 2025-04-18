На Львівщині батько возив 3-річного сина на тракторі — хлопчик випав і потрапив під колесо

Батько під час сільськогосподарських робіт ненавмисно травмував сина: той випав із трактора і потрапив під колесо.

Фото: поліція Львівської області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині в одному з сіл Золочівського району під колеса трактора впав трирічний хлопчик. Його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє поліція регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний батько під час проведення земельних робіт перевозив на тракторі свого сина. Хлопчик не втримався і впав під колесо транспортного засобу.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.