У Львові почали облаштовувати паркомісця для сімей із дітьми

Специфікою паркомісця є більша за стандартну ширина.

Джерело фото: Уляна Пак

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для для батьків з дітьми на міських парковках. Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.

За її словами, що міськрада затвердила ці експериментальні дорожні знаки ще кілька років тому. Специфікою паркомісця є більша за стандартну ширина, щоб зручно і безпечно виймати дитину з автокрісла.

Наразі визначили перші 12 локацій, де з’являться такі дорожні знаки. Це:

просп. Шевченка, вул. Підвальна, Пекарська, Орлика, Озаркевича,

біля Привокзального ринку, шкіл, дитячих медзакладів, ЦНАПів тощо.

Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування з маленькими дітьми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.