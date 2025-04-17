У Львові почали облаштовувати паркомісця для сімей із дітьми

У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для для батьків з дітьми на міських парковках. Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.
За її словами, що міськрада затвердила ці експериментальні дорожні знаки ще кілька років тому. Специфікою паркомісця є більша за стандартну ширина, щоб зручно і безпечно виймати дитину з автокрісла.
Наразі визначили перші 12 локацій, де з’являться такі дорожні знаки. Це:
Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування з маленькими дітьми.
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