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У Львові почали облаштовувати паркомісця для сімей із дітьми

17:07, 17 квітня 2025
Специфікою паркомісця є більша за стандартну ширина.
У Львові почали облаштовувати паркомісця для сімей із дітьми
Джерело фото: Уляна Пак
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У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для для батьків з дітьми на міських парковках. Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.

За її словами, що міськрада затвердила ці експериментальні дорожні знаки ще кілька років тому. Специфікою паркомісця є більша за стандартну ширина, щоб зручно і безпечно виймати дитину з автокрісла.

Наразі визначили перші 12 локацій, де з’являться такі дорожні знаки. Це:

  • просп. Шевченка, вул. Підвальна, Пекарська, Орлика, Озаркевича,
  • біля Привокзального ринку, шкіл, дитячих медзакладів, ЦНАПів тощо.

Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування з маленькими дітьми.

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Львів парковка

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