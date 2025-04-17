Як іноземцю, який служить за контрактом у лавах ЗСУ, набути громадянство України — умови та документи

Іноземці, які були прийняті на військову службу до лав ЗСУ, можуть набути громадянство України. Однак для отримання громадянства необхідно виконати низку вимог. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Коли можливе прийняття військового іноземця до громадянства України:
Якщо іноземець, який служить у лавах ЗСУ за контрактом:
Повний перелік умов для прийняття до громадянства України зазначено в ст. 9 ЗУ «Про громадянство України».
Куди подаються документи:
До територіального органу ДМС України за місцем проживання.
Які документи необхідні:
Повний перелік документів визначено Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».
Скільки розглядається заява:
Протягом року.
Як дізнатись результат:
Територіальний підрозділ ДМС письмово повідомляє людину про рішення.
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