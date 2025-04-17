Як іноземцю, який служить за контрактом у лавах ЗСУ, набути громадянство України — умови та документи

Для отримання громадянства необхідно виконати низку вимог.

Фото: depositphotos

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Іноземці, які були прийняті на військову службу до лав ЗСУ, можуть набути громадянство України. Однак для отримання громадянства необхідно виконати низку вимог. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли можливе прийняття військового іноземця до громадянства України:

Якщо іноземець, який служить у лавах ЗСУ за контрактом:

визнає і дотримується Конституції України та законів України

знає основи Конституції України, історії України (для цього складається іспит)

подає декларацію про відмову від іноземного громадянства

безперервно проживає в Україні 3 роки

володіє державною мовою (склав іспит)

Повний перелік умов для прийняття до громадянства України зазначено в ст. 9 ЗУ «Про громадянство України».

Куди подаються документи:

До територіального органу ДМС України за місцем проживання.

Які документи необхідні:

заява про прийняття до громадянства України (у 2-х примірниках)

три фото (розміром 35 х 45 мм)

декларація про відмову особи від іноземного громадянства

документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування

копія контракту про проходження військової служби у ЗСУ та довідка з місця служби

документ, що підтверджує безперервне проживання в Україні впродовж 3-х років (копія військового квитка, копія паспортного документа)

Повний перелік документів визначено Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Скільки розглядається заява:

Протягом року.

Як дізнатись результат:

Територіальний підрозділ ДМС письмово повідомляє людину про рішення.

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