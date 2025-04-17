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Как иностранцу, который служит по контракту в рядах ВСУ, получить гражданство Украины — условия и документы

19:30, 17 апреля 2025
Лля получения гражданства необходимо выполнить ряд требований.
Как иностранцу, который служит по контракту в рядах ВСУ, получить гражданство Украины — условия и документы
Фото: depositphotos
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Иностранцы, которые были приняты на военную службу в ряды ВСУ, могут получить гражданство Украины. Однако для получения гражданства необходимо выполнить ряд требований. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Когда возможно принятие военнослужащего-иностранца в гражданство Украины:

Если иностранец, который служит в рядах ВСУ по контракту:

  • признаёт и соблюдает Конституцию Украины и законы Украины
  • знает основы Конституции Украины, истории Украины (для этого сдается экзамен)
  • подаёт декларацию об отказе от иностранного гражданства
  • непрерывно проживает в Украине 3 года
  • владеет государственным языком (сдал экзамен)

Полный перечень условий для принятия в гражданство Украины указан в ст. 9 ЗУ «О гражданстве Украины».

Куда подаются документы:

В территориальный орган ГМС Украины по месту проживания.

Какие документы необходимы:

  • заявление о принятии в гражданство Украины (в 2-х экземплярах)
  • три фото (размером 35 х 45 мм)
  • декларация об отказе лица от иностранного гражданства
  • документ о владении государственным языком или его понимании в объеме, достаточном для общения
  • копия контракта о прохождении военной службы в ВСУ и справка с места службы
  • документ, подтверждающий непрерывное проживание в Украине в течение 3-х лет (копия военного билета, копия паспортного документа)

Полный перечень документов определён Указом Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 «Вопросы организации выполнения Закона Украины “О гражданстве Украины”».

Сколько рассматривается заявление:

В течение года.

Как узнать результат:

Территориальное подразделение ГМС письменно уведомляет человека о решении.

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