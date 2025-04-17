Как иностранцу, который служит по контракту в рядах ВСУ, получить гражданство Украины — условия и документы

Иностранцы, которые были приняты на военную службу в ряды ВСУ, могут получить гражданство Украины. Однако для получения гражданства необходимо выполнить ряд требований. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Когда возможно принятие военнослужащего-иностранца в гражданство Украины:
Если иностранец, который служит в рядах ВСУ по контракту:
Полный перечень условий для принятия в гражданство Украины указан в ст. 9 ЗУ «О гражданстве Украины».
Куда подаются документы:
В территориальный орган ГМС Украины по месту проживания.
Какие документы необходимы:
Полный перечень документов определён Указом Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 «Вопросы организации выполнения Закона Украины “О гражданстве Украины”».
Сколько рассматривается заявление:
В течение года.
Как узнать результат:
Территориальное подразделение ГМС письменно уведомляет человека о решении.
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