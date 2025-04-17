Практика судов
  1. В Украине

Как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны – разъяснение

16:49, 17 апреля 2025
Минюст разъяснил, кто может получить статус лица с инвалидностью из-за войны.
Как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны – разъяснение
Фото: Главком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разъяснило, кто имеет право на статус лица с инвалидностью вследствие войны и как его можно получить.

Этот статус могут предоставлять людям, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания в результате военных действий. Речь идет как о военнослужащих, так и гражданских, пострадавших в результате:

- участия в боевых действиях или во время защиты Родины;

- выполнения военной службы;

- участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности;

- пребывания в районах, где велись боевые действия;

- выполнения работ по разминированию;

- участия в акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Как подать заявление

Заявление можно подать в бумажной форме - в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или в ЦНАП, или в электронной форме - через портал или приложение «Дія», а также через Реестр административных услуг.

Какие документы нужны

Для получения статуса следует подготовить:

- документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подает законный представитель);

- копию справки ВПЛ (при наличии);

- справку о несудимости, сформированную через «Дію» не позднее чем за 5 дней до подачи заявления;

- выписку из решения экспертной команды или справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

- фото;

- документы, подтверждающие участие в АТО, мероприятиях по безопасности, разминировании, защите государства и тому подобное.

Срок рассмотрения

Заявление рассматривается в течение одного месяца. При этом возможно принятие решения об отказе.

Основания для отказа

Отказать могут в случаях:

- если отсутствуют необходимые документы;

- если поданы ложные данные или обнаружен подлог;

- если человек имеет обвинительный приговор суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время участия в АТО или других мероприятиях;

- если причина инвалидности не связана с участием в мероприятиях по нацбезопасности.

Как обжаловать отказ

В случае отказа решение можно обжаловать письменно - подав заявление о пересмотре в орган, принявший это решение. Также есть возможность обратиться в суд с иском, в котором нужно обосновать нарушение своих прав.

Получение этого статуса открывает доступ к ряду социальных гарантий и льгот для тех, кто пострадал из-за войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война инвалидность Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Дополнительное вознаграждение является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения, а не ежемесячным – Верховный Суд указал на ошибочность выводов судов

Верховный Суд отменил решения судов, которые признали противоправными действия управления Нацполиции по невключению дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина о выплатах военнослужащим и полицейским, в состав денежного обеспечения полицейского при исчислении единовременной помощи.

Верховный Суд высказался о распорядителе информации в отношении привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности

Верховный Суд указал, что ВКДКА обладает запрашиваемой истицей информацией, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей, а поэтому ВКДКА является распорядителем информации в понимании закона о доступе к публичной информации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду