Как получить статус лица с инвалидностью вследствие войны – разъяснение

Минюст разъяснил, кто может получить статус лица с инвалидностью из-за войны.

Фото: Главком

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Министерство юстиции Украины разъяснило, кто имеет право на статус лица с инвалидностью вследствие войны и как его можно получить.

Этот статус могут предоставлять людям, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания в результате военных действий. Речь идет как о военнослужащих, так и гражданских, пострадавших в результате:

- участия в боевых действиях или во время защиты Родины;

- выполнения военной службы;

- участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности;

- пребывания в районах, где велись боевые действия;

- выполнения работ по разминированию;

- участия в акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Как подать заявление

Заявление можно подать в бумажной форме - в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или в ЦНАП, или в электронной форме - через портал или приложение «Дія», а также через Реестр административных услуг.

Какие документы нужны

Для получения статуса следует подготовить:

- документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подает законный представитель);

- копию справки ВПЛ (при наличии);

- справку о несудимости, сформированную через «Дію» не позднее чем за 5 дней до подачи заявления;

- выписку из решения экспертной команды или справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

- фото;

- документы, подтверждающие участие в АТО, мероприятиях по безопасности, разминировании, защите государства и тому подобное.

Срок рассмотрения

Заявление рассматривается в течение одного месяца. При этом возможно принятие решения об отказе.

Основания для отказа

Отказать могут в случаях:

- если отсутствуют необходимые документы;

- если поданы ложные данные или обнаружен подлог;

- если человек имеет обвинительный приговор суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время участия в АТО или других мероприятиях;

- если причина инвалидности не связана с участием в мероприятиях по нацбезопасности.

Как обжаловать отказ

В случае отказа решение можно обжаловать письменно - подав заявление о пересмотре в орган, принявший это решение. Также есть возможность обратиться в суд с иском, в котором нужно обосновать нарушение своих прав.

Получение этого статуса открывает доступ к ряду социальных гарантий и льгот для тех, кто пострадал из-за войны.

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