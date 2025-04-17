Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни – роз’яснення

Міністерство юстиції України роз’яснило, хто має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни та як його можна отримати.
Цей статус можуть надавати людям, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій. Йдеться як про військовослужбовців, так і цивільних, які постраждали в результаті:
Як подати заяву
Заяву можна подати у паперовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або до ЦНАПу, або в електронній формі — через портал чи застосунок «Дія», а також через Реєстр адміністративних послуг.
Які документи потрібні
Для отримання статусу слід підготувати:
Термін розгляду
Заява розглядається протягом одного місяця. Водночас можливе ухвалення рішення про відмову.
Підстави для відмови
Відмовити можуть у випадках:
Як оскаржити відмову
У разі відмови рішення можна оскаржити письмово — подавши заяву про перегляд до органу, що ухвалив це рішення. Також є можливість звернутися до суду з позовом, у якому потрібно обґрунтувати порушення своїх прав.
Отримання цього статусу відкриває доступ до низки соціальних гарантій і пільг для тих, хто постраждав через війну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.