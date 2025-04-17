Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни – роз’яснення

Мін’юст роз’яснив, хто може отримати статус особи з інвалідністю через війну.

Фото: Главком

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Міністерство юстиції України роз’яснило, хто має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни та як його можна отримати.

Цей статус можуть надавати людям, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій. Йдеться як про військовослужбовців, так і цивільних, які постраждали в результаті:

участі в бойових діях або під час захисту Батьківщини;

виконання військової служби;

участі в антитерористичній операції (АТО) чи заходах із забезпечення національної безпеки;

перебування в районах, де велися бойові дії;

виконання робіт із розмінування;

участі в акціях протесту в Україні з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Як подати заяву

Заяву можна подати у паперовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або до ЦНАПу, або в електронній формі — через портал чи застосунок «Дія», а також через Реєстр адміністративних послуг.

Які документи потрібні

Для отримання статусу слід підготувати:

документи, що підтверджують повноваження представника (якщо заяву подає законний представник);

копію довідки ВПО (за наявності);

довідку про несудимість, сформовану через «Дію» не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви;

витяг з рішення експертної команди або довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

фото;

документи, що підтверджують участь в АТО, заходах із безпеки, розмінуванні, захисті держави тощо.

Термін розгляду

Заява розглядається протягом одного місяця. Водночас можливе ухвалення рішення про відмову.

Підстави для відмови

Відмовити можуть у випадках:

якщо відсутні необхідні документи;

якщо подано неправдиві дані або виявлено підробку;

якщо людина має обвинувальний вирок суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений під час участі в АТО чи інших заходах;

якщо причина інвалідності не пов’язана з участю в заходах із нацбезпеки.

Як оскаржити відмову

У разі відмови рішення можна оскаржити письмово — подавши заяву про перегляд до органу, що ухвалив це рішення. Також є можливість звернутися до суду з позовом, у якому потрібно обґрунтувати порушення своїх прав.

Отримання цього статусу відкриває доступ до низки соціальних гарантій і пільг для тих, хто постраждав через війну.

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