Український Центр єдності запрацює в Празі у 2026 році

10:53, 24 листопада 2025
Хаб доповнить наявні сервіси для майже 390 тисяч українців у Чехії.
Український Центр єдності запрацює в Празі у 2026 році
Фото: msp.gov.ua
Український Центр єдності (Unity Hub) відкриється в Празі на початку 2026 року. Про це повідомило Міністерство соціальної політики за підсумками візиту заступниці міністра Ілони Гавронської до Чехії.

Наразі в Чехії перебуває майже 390 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту.

Під час візиту сторони обговорили модель роботи майбутнього центру, формати комунікації з громадою та залучення партнерів. У приміщенні хабу узгодили алгоритми консультування та критерії участі громадських організацій.

«Центр єдності у Празі має стати точкою взаємодії та підтримки, орієнтованою на реальні потреби наших громадян, а не дублювати чеські інституції», — зазначила Гавронська.

Центри єдності — проєкт Агентства національної єдності, створеного Кабміном у січні 2025 року. Перший хаб відкриється в Берліні, підписані декларації про наміри в Мюнхені, Дюссельдорфі, Франції та Іспанії (Торрев’єха). У 2025–2026 роках центри з’являться також у Чехії та Іспанії.

Серед функцій хабів: освітній і культурний простір, мовні курси, консультації з повернення, консульські та банківські послуги, ДП «Документ», бізнес-хаб, коворкінг, UA Job Center, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
