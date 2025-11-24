  1. В Украине
Украинский Центр единства заработает в Праге в 2026 году

10:53, 24 ноября 2025
Хаб дополнит существующие сервисы для почти 390 тысяч украинцев в Чехии.
Фото: msp.gov.ua
Украинский Центр единства (Unity Hub) откроется в Праге в начале 2026 года. Об этом сообщило Министерство социальной политики по итогам визита заместителя министра Илоны Гавронской в Чехию.

Сейчас в Чехии находится почти 390 тысяч украинцев со статусом временной защиты.

Во время визита стороны обсудили модель работы будущего центра, форматы коммуникации с обществом и привлечение партнеров. В помещении хаба согласовали алгоритмы консультирования и критерии участия общественных организаций.

«Центр единства в Праге должен стать точкой взаимодействия и поддержки, ориентированной на реальные потребности наших граждан, а не дублировать чешские институты», — отметила Гавронская.

Центры единства — проект Агентства национального единства, созданного Кабмином в январе 2025 года. Первый хаб откроется в Берлине, подписаны декларации о намерениях в Мюнхене, Дюссельдорфе, Франции и Испании (Торревьеха). В 2025–2026 годах центры появятся также в Чехии и Испании.

Среди функций хабов: образовательное и культурное пространство, языковые курсы, консультации по возвращению, консульские и банковские услуги, ГП «Документ», бизнес-хаб, коворкинг, UA Job Center, программы для детей и молодежи, украинская кофейня.

Украина беженец Чехия

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

