Греція навчатиме вчителів роботі з ChatGPT для уроків

З січня ШІ інтегрують у школи, противники побоюються «класів без учителів».

Фото: Kangaroos AI

Греція стане однією з перших країн, що впроваджує генеративний штучний інтелект у державні школи. Про це пише The Guardian.

З наступного тижня вчителі 20 шкіл проходитимуть інтенсивний курс із використання спеціалізованої версії ChatGPT Edu, створеної OpenAI на замовлення академічних установ.

Спочатку педагогів навчатимуть планувати уроки, проводити дослідження та персоналізувати навчання. Навесні ШІ почнуть поступово інтегрувати в школи по всій країні.

Ініціатива має противників. Федерація вчителів державних середніх шкіл побоюється «класів без учителів» і посилення залежності від екранів. Це при тому, що Греція планує першою в Європі заборонити соцмережі дітям до 15 років.

До цього ШІ використовували лише в приватних школах, зокрема в афінському коледжі — альма-матер прем’єра Кіріакоса Міцотакіса.

