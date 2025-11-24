  1. У світі

Греція навчатиме вчителів роботі з ChatGPT для уроків

08:48, 24 листопада 2025
З січня ШІ інтегрують у школи, противники побоюються «класів без учителів».
Греція навчатиме вчителів роботі з ChatGPT для уроків
Фото: Kangaroos AI
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Греція стане однією з перших країн, що впроваджує генеративний штучний інтелект у державні школи. Про це пише The Guardian.

З наступного тижня вчителі 20 шкіл проходитимуть інтенсивний курс із використання спеціалізованої версії ChatGPT Edu, створеної OpenAI на замовлення академічних установ.

Спочатку педагогів навчатимуть планувати уроки, проводити дослідження та персоналізувати навчання. Навесні ШІ почнуть поступово інтегрувати в школи по всій країні.

Ініціатива має противників. Федерація вчителів державних середніх шкіл побоюється «класів без учителів» і посилення залежності від екранів. Це при тому, що Греція планує першою в Європі заборонити соцмережі дітям до 15 років.

До цього ШІ використовували лише в приватних школах, зокрема в афінському коледжі — альма-матер прем’єра Кіріакоса Міцотакіса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Греція школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]