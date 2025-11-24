Греция будет обучать учителей работе с ChatGPT для уроков

С января ИИ будет интегрирован в школы, противники опасаются «классов без учителей».

Фото: Kangaroos AI

Греция станет одной из первых стран, внедряющих генеративный искусственный интеллект в государственные школы. Об этом пишет The Guardian.

Со следующей недели учителя 20 школ будут проходить интенсивный курс по использованию специализированной версии ChatGPT Edu, созданной OpenAI по заказу академических учреждений.

Сначала педагогов будут обучать планировать уроки, проводить исследования и персонализировать обучение. Весной ИИ начнут постепенно интегрировать в школы по всей стране.

Инициатива имеет противников. Федерация учителей государственных средних школ опасается «классов без учителей» и усиления зависимости от экранов. Это при том, что Греция планирует первой в Европе запретить соцсети детям до 15 лет.

До этого ИИ использовали только в частных школах, в частности в афинском колледже — альма-матер премьера Кириакоса Мицотакиса.

