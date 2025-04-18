Практика судов
  1. В Украине

Должен ли работодатель сохранять должность за мобилизованным работником, который признан без вести пропавшим — ответ Гоструда

09:41, 18 апреля 2025
Работодатель должен сохранять место работы и должность за мобилизованным до его возвращения.
Должен ли работодатель сохранять должность за мобилизованным работником, который признан без вести пропавшим — ответ Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, должен ли работодатель продолжать сохранять должность и рабочее место, если мобилизованный работник признан без вести пропавшим.

Согласно статье 119 КЗоТ, за работниками, направленными для прохождения базовой военной службы, призванными на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации на особый период, военную службу по призыву из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в период действия особого периода — на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности, а также у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на момент призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счёт средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Гарантии, определённые в части третьей этой статьи, сохраняются за работниками, которые во время прохождения военной службы получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны без вести пропавшими — на срок до дня, следующего за днём их постановки на воинский учёт в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, соответствующих подразделениях разведывательных органов Украины после их увольнения с военной службы в случае завершения ими лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления после признания без вести пропавшими или до дня объявления их судом умершими.

Гарантии, определённые в части третьей этой статьи, не распространяются на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а в части сохранения рабочего места и должности — также на лиц, занимавших выборные должности в органах местного самоуправления и срок полномочий которых завершился.

Гарантии, предусмотренные частями второй и третьей этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) в особый период и в отношении которых приговор вступил в законную силу.

Таким образом, в соответствии с ч. 3 ст. 119 КЗоТ, работодатель обязан сохранять рабочее место и должность за мобилизованным до его возвращения (демобилизации).

Прекращение трудовых отношений в случае смерти работника, признания его судом без вести пропавшим или объявления умершим (при наличии документального подтверждения одного из этих событий) осуществляется работодателем на основании п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия призыв Гоструда мобилизация военная служба трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Стефанчук внес законопроект с новой редакцией закона об Омбудсмене, которым предлагается изменить порядок его назначения и увольнения

Спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами зарегистрировали новую редакцию закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

Для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство, предлагается не приостанавливать военную службу

Широкая группа депутатов во главе с Александром Завитневичем отмечает, что существование института приостановления военной службы только препятствует военнослужащим, совершившим СЗЧ или дезертирство, вернуться к исполнению воинского долга.

Сергей Ионушас зарегистрировал проект изменений в УПК о расширении возможностей проведения судебного разбирательства в отсутствие участников производства

В частности, с целью предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області