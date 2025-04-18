Должен ли работодатель сохранять должность за мобилизованным работником, который признан без вести пропавшим — ответ Гоструда

Работодатель должен сохранять место работы и должность за мобилизованным до его возвращения.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, должен ли работодатель продолжать сохранять должность и рабочее место, если мобилизованный работник признан без вести пропавшим.

Согласно статье 119 КЗоТ, за работниками, направленными для прохождения базовой военной службы, призванными на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации на особый период, военную службу по призыву из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в период действия особого периода — на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности, а также у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на момент призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счёт средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Гарантии, определённые в части третьей этой статьи, сохраняются за работниками, которые во время прохождения военной службы получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны без вести пропавшими — на срок до дня, следующего за днём их постановки на воинский учёт в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, соответствующих подразделениях разведывательных органов Украины после их увольнения с военной службы в случае завершения ими лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления после признания без вести пропавшими или до дня объявления их судом умершими.

Гарантии, определённые в части третьей этой статьи, не распространяются на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а в части сохранения рабочего места и должности — также на лиц, занимавших выборные должности в органах местного самоуправления и срок полномочий которых завершился.

Гарантии, предусмотренные частями второй и третьей этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) в особый период и в отношении которых приговор вступил в законную силу.

Таким образом, в соответствии с ч. 3 ст. 119 КЗоТ, работодатель обязан сохранять рабочее место и должность за мобилизованным до его возвращения (демобилизации).

Прекращение трудовых отношений в случае смерти работника, признания его судом без вести пропавшим или объявления умершим (при наличии документального подтверждения одного из этих событий) осуществляется работодателем на основании п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

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