Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Global Engagement Center, заявив, что тот занимался цензурой

В своем заявлении Рубио отметил, что отдел Госдепартамента, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на активное подавление голосов американцев.

Фото: FedScoop

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Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о закрытии отдела Госдепартамента по противодействию манипулированию иностранной информацией и вмешательству (R/FIMI), ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC).

В своем заявлении Рубио подчеркнул, что отдел, ранее называвшийся Global Engagement Center, расходовал миллионы долларов на активную цензуру голосов американцев.

Относительно небольшое федеральное ведомство тратило более 50 миллионов долларов в год.

«За последнее десятилетие американцев клеветали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму только за то, что они выражали свое мнение. Это заканчивается сегодня.

Я объявляю о закрытии Центра по противодействию манипулированию и вмешательству иностранной информации Государственного департамента США, ранее известного как Global Engagement Center (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно заглушал и цензурировал голоса американцев, которым он должен был служить», — заявил Рубио.

Автор: Наталя Мамченко

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