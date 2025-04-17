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Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про закриття Global Engagement Center, вказавши, що той займався цензурою

13:32, 17 квітня 2025
У своїй заяві Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на те, щоб активно цензурувати голоси американців.
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про закриття Global Engagement Center, вказавши, що той займався цензурою
Фото: FedScoop
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Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття відділу Держдепартаменту з боротьби з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням (R/FIMI), раніше відомого як Глобальний центр взаємодії (GEC).

У своїй заяві Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на те, щоб активно цензурувати голоси американців.

Відносно скромне федеральне відомство витрачало понад 50 мільйонів доларів на рік.

«За останнє десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув’язнювали лише за те, що вони висловлювали свою думку. Це закінчується сьогодні.

Я оголошую про закриття Центру боротьби з маніпулюванням і втручанням іноземної інформації Державного департаменту США, колишнього Global Engagement Center (GEC), який коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував і цензурував голоси американців, яким вони мали служити», підкреслив Рубіо.

Автор: Наталя Мамченко

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США Рубіо

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