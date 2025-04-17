X замінить особисті повідомлення новим месенджером

X готує новий зашифрований месенджер замість DM.

Фото: ukrinform

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Компанія X, яка раніше працювала під брендом Twitter, готується відмовитися від функції особистих повідомлень (DM). Про це повідомляє Engadget з посиланням на інженера-програміста компанії — Зака Варунека.

За його словами, особисті повідомлення буде повністю видалено, а замість них компанія планує запустити нову чат-платформу під назвою XChat.

Очікується, що XChat стане більш функціональним інструментом для спілкування, ніж нинішні DM. Серед заявлених можливостей — наскрізне шифрування, передача файлів, позначення повідомлень як непрочитаних, а також можливість видаляти окремі повідомлення для всіх учасників чату.

Також повідомляється, що XChat може отримати функцію PIN-коду для доступу, що наближає його до рівня захищених месенджерів, таких як Signal.

Поки що дата запуску нового сервісу не оголошена, а сама компанія офіційно не прокоментувала ці плани.

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