X заменит личные сообщения новым мессенджером

X готовит новый зашифрованный мессенджер вместо DM.

Фото: ukrinform

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Компания X, которая ранее работала под брендом Twitter, готовится отказаться от функции личных сообщений (DM). Об этом сообщает Engadget со ссылкой на инженера-программиста компании - Зака Варунека.

По его словам, личные сообщения будут полностью удалены, а вместо них компания планирует запустить новую чат-платформу под названием XChat.

Ожидается, что XChat станет более функциональным инструментом для общения, чем нынешние DM. Среди заявленных возможностей - сквозное шифрование, передача файлов, пометка сообщений как непрочитанных, а также возможность удалять отдельные сообщения для всех участников чата.

Также сообщается, что XChat может получить функцию PIN-кода для доступа, что приближает его к уровню защищенных мессенджеров, таких как Signal.

Пока что дата запуска нового сервиса не объявлена, а сама компания официально не прокомментировала эти планы.

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