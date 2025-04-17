Практика судов
  1. В Украине

Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос по ипотеке

16:13, 17 апреля 2025
еОселье становится доступнее: сертификаты еВідновлення пойдут на ипотеку.
Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос по ипотеке
Фото: ZMINA.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, теперь могут использовать сертификат по государственной программе еВідновлення как первый взнос по ипотеке еОселя. Это решение должно помочь многим семьям быстрее получить новое жилье. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Кроме этого, правительство продолжает привлекать средства на поддержку армии, экономики и восстановление страны через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - государственные ценные бумаги, которые можно купить как физическим, так и юридическим лицам.

Впервые ОВГЗ были предложены инвесторам 10 марта 1995 года. За 30 лет государство разместило таких облигаций на сумму более 3,3 трлн гривен. С начала полномасштабного вторжения - с февраля 2022 года - через ОВГЗ уже привлечено 1,5 трлн грн, которые направляют на нужды Вооруженных Сил Украины, поддержку экономики и восстановление инфраструктуры.

Преимущества ОВГЗ для граждан:

- 100% гарантия выплат от государства;

- доход не облагается налогом для физических лиц;

- более высокая доходность, чем по банковским депозитам;

- защита сбережений от инфляции.

Приобрести облигации можно:

- через банки-дилеры или лицензированных брокеров;

- в приложении «Дія».

Минимальная сумма инвестиции - 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

Как купить ОВГЗ в «Дії»:

- Зайдите в приложение.

- На главном экране нажмите «Военные облигации».

- Выберите облигацию, партнера и количество.

- Подпишите и оплатите.

- Облигация появится в приложении в течение трех дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

єВідновлення

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Дополнительное вознаграждение является одноразовым дополнительным видом денежного обеспечения, а не ежемесячным – Верховный Суд указал на ошибочность выводов судов

Верховный Суд отменил решения судов, которые признали противоправными действия управления Нацполиции по невключению дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина о выплатах военнослужащим и полицейским, в состав денежного обеспечения полицейского при исчислении единовременной помощи.

Верховный Суд высказался о распорядителе информации в отношении привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности

Верховный Суд указал, что ВКДКА обладает запрашиваемой истицей информацией, поскольку создает ее в процессе выполнения своих обязанностей, а поэтому ВКДКА является распорядителем информации в понимании закона о доступе к публичной информации.

Макрон встретил Рубио и Уиткоффа в Елисейском дворце – перед этим он беседовал с Владимиром Зеленским

Макрон разговаривал с президентом Владимиром Зеленским непосредственно перед встречей с Уиткоффом и Рубио – The Guardian.

НАБУ и САП объявили подозрение члену ВККС Владимиру Луганскому в присвоении государственных средств

Более 576 тысяч грн незаконных надбавок и выплат – НАБУ сообщило о подозрении члену ВККС Владимиру Луганскому.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду