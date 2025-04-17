Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос по ипотеке

еОселье становится доступнее: сертификаты еВідновлення пойдут на ипотеку.

Фото: ZMINA.info

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Украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, теперь могут использовать сертификат по государственной программе еВідновлення как первый взнос по ипотеке еОселя. Это решение должно помочь многим семьям быстрее получить новое жилье. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Кроме этого, правительство продолжает привлекать средства на поддержку армии, экономики и восстановление страны через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - государственные ценные бумаги, которые можно купить как физическим, так и юридическим лицам.

Впервые ОВГЗ были предложены инвесторам 10 марта 1995 года. За 30 лет государство разместило таких облигаций на сумму более 3,3 трлн гривен. С начала полномасштабного вторжения - с февраля 2022 года - через ОВГЗ уже привлечено 1,5 трлн грн, которые направляют на нужды Вооруженных Сил Украины, поддержку экономики и восстановление инфраструктуры.

Преимущества ОВГЗ для граждан:

- 100% гарантия выплат от государства;

- доход не облагается налогом для физических лиц;

- более высокая доходность, чем по банковским депозитам;

- защита сбережений от инфляции.

Приобрести облигации можно:

- через банки-дилеры или лицензированных брокеров;

- в приложении «Дія».

Минимальная сумма инвестиции - 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

Как купить ОВГЗ в «Дії»:

- Зайдите в приложение.

- На главном экране нажмите «Военные облигации».

- Выберите облигацию, партнера и количество.

- Подпишите и оплатите.

- Облигация появится в приложении в течение трех дней.

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