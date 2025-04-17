Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за іпотекою

єОселя стає доступнішою: сертифікати єВідновлення підуть на іпотеку.

Фото: ZMINA.info

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Українці, які втратили житло через війну, тепер можуть використати сертифікат за державною програмою єВідновлення як перший внесок за іпотекою єОселя. Це рішення має допомогти багатьом родинам швидше отримати нове житло. Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Окрім цього, уряд продовжує залучати кошти на підтримку армії, економіки та відбудову країни через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — державні цінні папери, які можна купити як фізичним, так і юридичним особам.

Вперше ОВДП були запропоновані інвесторам 10 березня 1995 року. За 30 років держава розмістила таких облігацій на суму понад 3,3 трлн гривень. Із початку повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 року — через ОВДП вже залучено 1,5 трлн грн, які направляють на потреби Збройних Сил України, підтримку економіки та відновлення інфраструктури.

Переваги ОВДП для громадян:

100% гарантія виплат від держави;

дохід не оподатковується для фізичних осіб;

вища дохідність, ніж за банківськими депозитами;

захист заощаджень від інфляції.

Придбати облігації можна:

через банки-дилери або ліцензованих брокерів;

у застосунку «Дія».

Мінімальна сума інвестиції — 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

Як купити ОВДП у «Дії»:

Зайдіть у застосунок.

На головному екрані натисніть «Військові облігації».

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть і оплатіть.

Облігація зʼявиться в застосунку протягом трьох днів.

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