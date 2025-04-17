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Во Львове начали обустраивать парковочные места для семей с детьми

17:07, 17 апреля 2025
Особенностью парковочных мест является большая ширина по сравнению со стандартной.
Во Львове начали обустраивать парковочные места для семей с детьми
Источник фото: Уляна Пак
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Во Львове начали обустраивать специальные парковочные места для родителей с детьми на городских парковках. Об этом сообщила депутатка городского совета Уляна Пак.

По ее словам, горсовет утвердил эти экспериментальные дорожные знаки еще несколько лет назад. Особенностью парковочных мест является большая ширина по сравнению со стандартной, чтобы было удобно и безопасно вынимать ребенка из автокресла.

На данный момент определены первые 12 локаций, где появятся такие дорожные знаки. Это:

  • просп. Шевченка, ул. Подвальная, Пекарская, Орлика, Озаркевича,
  • рядом с Привокзальным рынком, школами, детскими медицинскими учреждениями, ЦНАПами и т.д.

На данный момент горожан с детьми призывают присоединиться к инициативе и подавать предложения по актуальным локациям для парковки с маленькими детьми.

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Львов парковка

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