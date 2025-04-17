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У Хмельницькому знайшли мертвим 20-річного курсанта прикордонної академії

15:19, 17 квітня 2025
Тіло курсанта знайшли з вогнепальним пораненням, на момент загибелі він ніс службу в добовому наряді.
У Хмельницькому знайшли мертвим 20-річного курсанта прикордонної академії
Фото: Hromadske
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17 квітня вранці у Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Суспільне.

Загиблий був курсантом першого курсу Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. За інформацією служби, на момент інциденту він ніс службу в добовому наряді. Як тільки його тіло знайшли, до місця події викликали медиків і правоохоронців.

Відомо, що курсант був родом з Чернігівської області. Мав повну середню освіту, у 2022 році підписав контракт на службу, а торік вступив до академії. У прикордонній службі зазначили, що хлопець добре навчався, був товариським і позитивно характеризувався.

Обставини загибелі з’ясовує слідство. Також у ДПСУ розпочали внутрішнє розслідування.

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