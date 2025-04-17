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НАБУ і САП оголосили підозру члену ВККС Володимиру Луганському в заволодінні державними коштами

14:08, 17 квітня 2025
Понад 576 тисяч грн незаконних надбавок та виплат – НАБУ повідомило про підозру члену ВККС Володимиру Луганському.
НАБУ і САП оголосили підозру члену ВККС Володимиру Луганському в заволодінні державними коштами
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НАБУ і САП повідомили судді у відставці, а нині члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимиру Луганському про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні 2024 року ВККС створила комісію для перевірки доброчесності судді у відставці, члена ВККС Володимира Луганського. Підставою для такого рішення ВККС стало звернення громадської організації «Центр протидії корупції» від 10 вересня 2024 року стосовно Володимира Луганського.

Громадські активісти повідомили до Комісії, що Володимир Луганський з квітня 2015 року по вересень 2020 року, на їх думку, безпідставно отримав щонайменше 160 074 гривні за наявність наукового ступеню доктора філософії (15% від посадового окладу судді).

Згідно до висновків громадськості, отримувати вказані гроші Володимир Луганський, який у вказаний час був суддею та головою Сєверодонецького міського суду Луганської області, не мав права.

Як повідомляє НАБУ, за даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду судді, використав як привід для нарахування йому 15% надбавки до заробітної плати та пенсії «науковий ступінь доктора філософії».

Його він отримав ще у 2011 році в порушення процедури, оскільки жоден вуз тоді не мав право присвоювати такий ступінь, а відповідний диплом недержавного зразка не міг слугувати підставою для будь-яких додаткових виплат. 

У результаті, з 2015 року підозрюваний незаконно отримав з державного бюджету коштів на суму понад 576 тис. грн.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС НАБУ САП підозрюваний

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