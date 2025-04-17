Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с советником президента Франции

Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф находится с визитом в Париже, где планирует провести ряд встреч.
В частности, 17 апреля Стив Уиткофф встречается с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонне в Елисейском дворце. Об этом сообщает The Guardian.
Как ранее отметили в Госдепартаменте США, целью визита являются переговоры с европейскими коллегами «для продвижения цели президента Трампа — прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие».
Также в ходе визита планируется обсуждение путей продвижения общих интересов в регионе.
Добавим, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал переговоры с партнерами в Париже.
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