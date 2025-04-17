Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с советником президента Франции

Стив Виткофф прибыл во Францию ​​на переговоры о возможности прекращения войны в Украине.

Фото: Ludovic Marin/EPAPhotograph: Ludovic Marin/EPA

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Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф находится с визитом в Париже, где планирует провести ряд встреч.

В частности, 17 апреля Стив Уиткофф встречается с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонне в Елисейском дворце. Об этом сообщает The Guardian.

Как ранее отметили в Госдепартаменте США, целью визита являются переговоры с европейскими коллегами «для продвижения цели президента Трампа — прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие».

Также в ходе визита планируется обсуждение путей продвижения общих интересов в регионе.

Добавим, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал переговоры с партнерами в Париже.