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В Молдове назначили дату парламентских выборов

14:28, 17 апреля 2025
Молдова назначила парламентские выборы на 28 сентября 2025 года.
В Молдове назначили дату парламентских выборов
Фото: ukrinform
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Парламент Республики Молдова принял решение провести очередные парламентские выборы 28 сентября 2025 года. Соответствующее постановление поддержали 57 депутатов, 32 не голосовали. Инициатива принадлежала представителям правящей партии «Действие и солидарность». Об этом сообщает TV8.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал эти выборы «решающими» для будущего страны. В своей заметке на Facebook он отметил, что избиратели должны определить дальнейший курс - или сохранение курса на евроинтеграцию, или возвращение под внешнее влияние.

«Или мы все перечеркиваем, разрушаем все, чего достигли на европейском пути, на пути модернизации и перекрываем любые шансы на вступление в Европейский Союз, или мы движемся вперед по пути развития и мира. Наша задача на этих выборах - обеспечить, чтобы мы не свернули с пути к миру и развитию, чтобы страна не вернулась под управление указаниями из Кремля, чтобы мы сохранили наш суверенитет и свободу», - отметил Гросу.

Срок полномочий действующего парламента истекает 11 июля. В соответствии с законодательством, выборы должны состояться не позднее чем через три месяца после этой даты.

Ранее, 12 декабря 2024 года, во время парламентского заседания руководитель Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что Россия может попытаться вмешаться в выборы 2025 года, стремясь получить контроль над парламентом страны.

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выборы Парламент Молдова

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