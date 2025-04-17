На журналиста Юрия Макарова совершили покушение

Журналист Общественного Юрий Макаров в больнице с ножевым ранением.

Фото: Суспільне Мовлення

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16 апреля поздно вечером в Киеве было совершено нападение на журналиста и продюсера Общественного вещания Юрия Макарова. Об этом сообщает «Суспільне».

По предварительной информации, на Макарова напал неизвестный и нанес ему ножевое ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали. По состоянию на утро 17 апреля угрозы его жизни нет.

Полиция открыла уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины - «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют обстоятельства нападения.

В Общественном заявили, что призывают Министра внутренних дел взять расследование под личный контроль. Коллеги пожелали Юрию Макарову скорейшего выздоровления и выразили надежду, что нападавший будет найден и привлечен к ответственности.

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