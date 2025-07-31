Рада приняла закон о возможности создания дополнительного капитала обществом

Рада усовершенствовала законодательство об обществах с ограниченной ответственностью.

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Верховная Рада приняла Закон, который позволит участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) вносить средства в дополнительный капитал — без изменения уставного капитала и долей — законопроект №13002.

В парламенте отметили, что это необходимо для того, чтобы украинские компании могли легально привлекать инвестиции без изменения уставного капитала и долей участников. Прежде всего это важно для стартапов, малого бизнеса и инвесторов, которые хотят вкладывать средства прозрачно.

Также это позволит создать понятный и безопасный механизм привлечения капитала в соответствии с международной практикой. Это будет способствовать привлечению капитала в ООО и росту валютных поступлений.

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