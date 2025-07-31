Условия ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственных обязательств — анализ судебной практики

Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику относительно условий ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственных обязательств.

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Восточный апелляционный хозяйственный суд представил анализ судебной практики относительно условий ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственных обязательств, определенных положениями главы 51 Гражданского кодекса Украины, глав 24-26 Хозяйственного кодекса Украины и ЗУ «Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств».

В частности, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда относительно взыскания штрафных санкций и уменьшения размера таких санкций в спорах, связанных с исполнением договоров на поставку энергоносителей, перевозки, поставки, аренды, подряда, предоставления услуг и невыполнение судебного решения.

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