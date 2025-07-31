Умови відповідальності за невиконання чи неналежне виконання господарських зобов’язань — аналіз судової практики

Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику щодо умов відповідальності за невиконання чи неналежне виконання господарських зобов’язань.

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Східний апеляційний господарський суд представив аналіз судової практики щодо умов відповідальності за невиконання чи неналежне виконання господарських зобов’язань, визначених положеннями глави 51 Цивільного кодексу України, глав 24-26 Господарського кодексу України та ЗУ «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

Зокрема, систематизовано і узагальнено правові висновки, викладені у судових рішеннях судів Східного апеляційного округу та Верховного Суду щодо стягнення штрафних санкцій та зменшення розміру таких санкцій у спорах, пов’язаних з виконанням договорів на поставку енергоносіїв, перевезення, поставки, оренди, підряду, надання послуг та за невиконання судового рішення.

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