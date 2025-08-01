В Україні викрили ділків, які виробляли фальсифіковані пестициди та постачали їх до країн ЄС

Контрафактна продукція реалізовувалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС.

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В Україні правоохоронні органи викрили масштабне виробництво фальсифікованих пестицидів з використанням фірмових (комерційних) найменувань та знаків для товарів компанії FMC на території України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

З березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції.

«Очікуваний дохід організаторів — понад 200 млн грн. Контрафактна продукція реалізовувалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. На території України теж реалізовувалася під виглядом продукції відомих міжнародних брендів, - заявили в ОГП.

Зазначається, що правоохоронці провели низку обшуків на території 12 регіонів. Викрито підпільні виробничі цехи з виготовлення фальсифікату, поліграфічний цех (виготовлення голограм, етикеток, упаковок тощо) та цех з виробництва тари.

31 липня повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

На даний час вирішується питання щодо застосування до кожного з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 3 млн грн.

Вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, припинення обігу фальсифікованих пестицидів та захисту прав споживачів і правовласників.

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