Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Верховна Рада 31 липня ухвалила в цілому як закон законопроект №10258 «Про ветеранське підприємництво».
Закон створює законодавчі умови для розвитку ветеранського бізнесу в Україні, визначає поняття ветеранського підприємництва, механізми державної підтримки, порядок набуття та втрати статусу ветеранського суб’єкта господарювання, а також засади обліку та міжнародної співпраці.
Мета — допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, започаткувати власну справу, а також зміцнити економіку держави через підтримку ініціатив її захисників.
Також він визначає мету, завдання і принципи державної політики у сфері розвитку та функціонування ветеранського підприємництва;
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