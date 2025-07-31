Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Закон створює умови для розвитку ветеранського бізнесу в Україні.

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Верховна Рада 31 липня ухвалила в цілому як закон законопроект №10258 «Про ветеранське підприємництво».

Закон створює законодавчі умови для розвитку ветеранського бізнесу в Україні, визначає поняття ветеранського підприємництва, механізми державної підтримки, порядок набуття та втрати статусу ветеранського суб’єкта господарювання, а також засади обліку та міжнародної співпраці.

Мета — допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, започаткувати власну справу, а також зміцнити економіку держави через підтримку ініціатив її захисників.

Також він визначає мету, завдання і принципи державної політики у сфері розвитку та функціонування ветеранського підприємництва;

передбачає порядок набуття суб'єктом підприємництва статусу ветеранського та його втрату;

запроваджує облік відомостей щодо суб’єктів ветеранського підприємництва в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

встановлює види та форми державної підтримки ветеранського підприємництва;

встановлює засади міжнародного співробітництва у сфері ветеранського підприємництва.

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