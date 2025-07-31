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Рада приняла закон о ветеранском предпринимательстве

14:20, 31 июля 2025
Закон создает условия развития ветеранского бизнеса в Украине.
Рада приняла закон о ветеранском предпринимательстве
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Верховная Рада 31 июля приняла в целом в качестве закона законопроект №10258 «О ветеранском предпринимательстве».

Закон создает законодательные условия для развития ветеранского бизнеса в Украине, определяет понятия ветеранского предпринимательства, механизмы государственной поддержки, порядок приобретения и утраты статуса ветеранского предприятия, а также основы учета и международного сотрудничества.

Цель — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, начать собственное дело, а также укрепить экономику государства через поддержку инициатив его защитников.

Также он определяет цели, задачи и принципы государственной политики в сфере развития и функционирования ветеранского предпринимательства;

предусматривает порядок приобретения субъектом предпринимательства статуса ветеранского и его утрату;

вводит учет сведений о субъектах ветеранского предпринимательства в Едином государственном реестре ветеранов войны;

устанавливает виды и формы государственной поддержки ветеранского предпринимательства;

устанавливает основы международного сотрудничества в области ветеранского предпринимательства.

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Верховная Рада Украины

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