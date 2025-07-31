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Рада прийняла закон щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством

14:38, 31 липня 2025
Рада удосконалила законодавство щодо товариств з обмеженою відповідальністю.
Рада прийняла закон щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством
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Верховна Рада прийняла Закон, який дозволить учасникам товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) вносити кошти до додаткового капіталу — без зміни статутного капіталу і часток — законопроект №13002.

У парламенті зазначили, що це необхідно для того щоб українські компанії могли легально залучати інвестиції без зміни статутного капіталу та часток учасників. Насамперед це важливо для стартапів, малого бізнесу та інвесторів, які хочуть вкладати кошти прозоро.

Також це дозволить створити зрозумілий і безпечний механізм залучення капіталу відповідно до міжнародної практики. Це сприятиме залученню капіталу в ТОВ і зростанню валютних надходжень.

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Верховна Рада України

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