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У Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

14:28, 7 лютого 2025
У парламенті зареєстрували законопроект про внесення змін до статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
У Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
Фото: dtkt.ua
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У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України 13002 «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством та внесення учасниками товариства внесків до додаткового капіталу товариства», у якому пропонується удосконалити положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частині залучення інвестицій (у формі внесків) в додатковий капітал ТОВ та передбачити норму щодо можливості створення та існування додаткового капіталу. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

«Наразі переважна більшість такого роду трансакцій відбувається «в офшорі», - зазначив ініціатор законопроекту, секретар Комітету з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

Чинне законодавство не передбачає норм щодо додаткового капіталу в ТОВ, на які інвестори могли б покластися без жодних застережень, та отримати юридичні висновки (так звані – legal opinions), без застереження про можливі ризики, пов’язані з прогалиною в корпоративному законодавстві щодо внесків до додаткового капіталу, яка є зараз.

Законодавчі акти корпоративного права багатьох країн включають норми, що регулюють відносини, які стосуються або є еквівалентними до внесків до додаткового капіталу ТОВ, як це передбачено законопроектом 13002.

В інтересах України, щоб українські та іноземні інвестори мали механізми та вибір здійснення інвестиційних трансакцій в межах української юрисдикції. Це дозволить не лише активніше залучати інвестицій у ТОВ, але й, потенційно, збільшити валютні надходження в Україну.

Питання створення додаткових можливостей саме для залучення інвестицій у ТОВ обговорювалося  у червні минулого року на комітетських слуханнях на тему: «Залучення інвестицій (у формі додаткових вкладів) у капітал товариств» та під час засідань Робочої групи з напрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» що була створена при Комітеті з питань економічного розвитку.

Відтак, врахували зауваження і напрацювали цю законодавчу ініціативу».

 

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Верховна Рада України

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