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В Раде предлагают усовершенствовать законодательство по обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью

14:28, 7 февраля 2025
В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
В Раде предлагают усовершенствовать законодательство по обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины 13002 «О внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» по обеспечению возможности создания дополнительного капитала обществом и внесения участниками общества взносов в дополнительный капитал общества», в котором предлагается усовершенствовать положения Закона Украины «Об обществах с ограниченной и предусмотреть норму возможности создания и существования дополнительного капитала. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

«В настоящее время подавляющее большинство такого рода трансакций происходит «в оффшоре», - отметил инициатор законопроекта, секретарь Комитета по экономическому развитию Ярослав Рущишин.

Действующее законодательство не предусматривает норм относительно дополнительного капитала в ООО, на которые инвесторы могли бы положиться безо всяких оговорок, и получить юридические заключения (так называемые – legal opinions), без оговорки о возможных рисках, связанных с пробелом в корпоративном законодательстве относительно вкладов в существующий сейчас дополнительный капитал.

Законодательные акты корпоративного права многих стран включают нормы, регулирующие отношения, касающиеся или эквивалентные вкладам в дополнительный капитал ООО, как это предусмотрено законопроектом 13002.

В интересах Украины, чтобы у украинских и иностранных инвесторов были механизмы и выбор осуществления инвестиционных трансакций в рамках украинской юрисдикции. Это позволит не только активнее привлекать инвестиции в ООО, но и потенциально увеличить валютные поступления в Украину.

Вопрос создания дополнительных возможностей именно для привлечения инвестиций в ООО обсуждался в июне прошлого года на комитетских слушаниях на тему: «Привлечение инвестиций (в форме дополнительных вкладов) в капитал обществ» и во время заседаний Рабочей группы по наработке законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Следовательно, учли замечания и наработали эту законодательную инициативу».

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Верховная Рада Украины

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