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Завдав собі травм самостійно, — поліція закрила справу про напад на журналіста Макарова у Києві

14:34, 31 липня 2025
Поліція заявляє, що тілесні ушкодження Юрій Макаров завдав собі сам.
Завдав собі травм самостійно, — поліція закрила справу про напад на журналіста Макарова у Києві
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Поліція Києва завершила розслідування щодо тілесних ушкоджень, які отримав журналіст Юрій Макаров. За результатами експертизи, на момент події поруч із ним не було інших осіб, а отримані тілесні ушкодження він спричинив собі самостійно.

Поліція повідомила, що у квітні до них надійшло повідомлення про напад поблизу одного з житлових комплексів у Солом’янському районі Києва.

За словами самого журналіста Макарова, невідомий чоловік нібито підійшов до нього і вдарив ножем. Унаслідок цього 69-річний журналіст отримав поранення в районі ребра та на руці.

Його госпіталізували, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) і почали слідчі дії.

"Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було", - розповіли у поліції. 

Правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та провела їхню експертизу.

"За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно", - дійшли висновку в поліції.

Там додали, що потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень він мав "гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії".

Зазначається, що журналіст визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження закрито.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у квітні в Києві було скоєно напад на журналіста та продюсера Суспільного Мовлення Юрія Макарова. 

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