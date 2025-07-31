Конституційний суд Італії дозволив небіологічній матері в одностатевій парі взяти відпустку з догляду за дитиною

Суд прирівняв права небіологічної матері в одностатевому союзі до батьківських.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Італії ухвалив рішення, згідно з яким небіологічна мати в одностатевому цивільному союзі має право на батьківську відпустку, прирівнявши її роль до ролі батька. Це рішення гарантує жінкам у таких парах можливість отримати час для встановлення зв’язку з новонародженою дитиною. Про це повідомило Associated Press.

У понеділок, 28 липня, суд визнав неконституційним указ 2001 року про батьківські відпустки, оскільки він не передбачав права небіологічної матері в цивільному союзі між жінками на обов’язкову 10-денну відпустку після народження дитини. Суд підкреслив, що інтереси дитини, яка потребує турботи обох батьків, а також обов’язки батьків не залежать від їхньої сексуальної орієнтації.

В Італії діють суворі обмеження щодо штучного запліднення, а сурогатне материнство заборонене з 2004 року. У 2024 році уряд Джорджії Мелоні посилив ці обмеження, криміналізувавши звернення італійців до послуг сурогатного материнства за кордоном. Нинішнє рішення суду стосується жінок, які пройшли законні процедури штучного запліднення поза межами Італії.

Це вже друге за останні місяці рішення італійського суду, яке позитивно сприйняла ЛГБТК+ спільнота. У травні 2025 року суд дозволив офіційно реєструвати двох жінок як батьків у свідоцтві про народження дитини.

Асоціація Pro Life and Family різко розкритикувала нову постанову, назвавши її «смішною» та черговим прикладом того, як «гендерне божевілля» нібито підриває соціальний і правовий порядок Італії. Натомість депутат Алессандро Цан, відомий своєю підтримкою прав ЛГБТК+ спільноти, привітав рішення, назвавши його історичним і таким, що усуває «несправедливу та жорстоку дискримінацію».

«Справедливість нагадує уряду про простий принцип: любов – це сім’я, і кожен хлопчик і дівчинка мають право на турботу та захист обох батьків – без дискримінації», – написав Цан у соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.