Практика судів
  1. У світі

Конституційний суд Італії дозволив небіологічній матері в одностатевій парі взяти відпустку з догляду за дитиною

16:45, 31 липня 2025
Суд прирівняв права небіологічної матері в одностатевому союзі до батьківських.
Конституційний суд Італії дозволив небіологічній матері в одностатевій парі взяти відпустку з догляду за дитиною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний суд Італії ухвалив рішення, згідно з яким небіологічна мати в одностатевому цивільному союзі має право на батьківську відпустку, прирівнявши її роль до ролі батька. Це рішення гарантує жінкам у таких парах можливість отримати час для встановлення зв’язку з новонародженою дитиною. Про це повідомило Associated Press.

У понеділок, 28 липня, суд визнав неконституційним указ 2001 року про батьківські відпустки, оскільки він не передбачав права небіологічної матері в цивільному союзі між жінками на обов’язкову 10-денну відпустку після народження дитини. Суд підкреслив, що інтереси дитини, яка потребує турботи обох батьків, а також обов’язки батьків не залежать від їхньої сексуальної орієнтації.

В Італії діють суворі обмеження щодо штучного запліднення, а сурогатне материнство заборонене з 2004 року. У 2024 році уряд Джорджії Мелоні посилив ці обмеження, криміналізувавши звернення італійців до послуг сурогатного материнства за кордоном. Нинішнє рішення суду стосується жінок, які пройшли законні процедури штучного запліднення поза межами Італії.

Це вже друге за останні місяці рішення італійського суду, яке позитивно сприйняла ЛГБТК+ спільнота. У травні 2025 року суд дозволив офіційно реєструвати двох жінок як батьків у свідоцтві про народження дитини.

Асоціація Pro Life and Family різко розкритикувала нову постанову, назвавши її «смішною» та черговим прикладом того, як «гендерне божевілля» нібито підриває соціальний і правовий порядок Італії. Натомість депутат Алессандро Цан, відомий своєю підтримкою прав ЛГБТК+ спільноти, привітав рішення, назвавши його історичним і таким, що усуває «несправедливу та жорстоку дискримінацію».

«Справедливість нагадує уряду про простий принцип: любов – це сім’я, і кожен хлопчик і дівчинка мають право на турботу та захист обох батьків – без дискримінації», – написав Цан у соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд діти Італія шлюб

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий омбудсман пояснила, на яку кількість днів відпустки тепер мають право військовослужбовці

Військовослужбовці будуть мати право на 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові, 10 днів за сімейними обставинами та 14 днів відпустки для УБД.

Володимир Зеленський повідомив, що військові отримають 15 додаткових днів відпустки

«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових» – заявив Зеленський.

«Урядовці невідкладно проінформують партнерів про цей закон»: Зеленський повідомив, що підписав законопроект про НАБУ і САП

«Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому» – Володимир Зеленський вже підписав законопроект про повернення НАБУ і САП повноважень.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – Верховна Рада прийняла закон

Військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку з дозволу командира військової частини – парламент прийняв закон в цілому.

Верховна Рада збільшила видатки на оборону на 412 млрд грн – прийняті зміни до бюджету

Врешті депутати вирішили не забирати кошти з бюджету Києва та не підвищувати оклади прокурорам.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області