Думки людей почуті, — Єрмак про прийнятий закон щодо НАБУ і САП

Андрій Єрмак підкреслив, що в Україні є швидкий діалог влади та суспільства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат.

Очільник Офісі Президента Андрій Єрмак відреагував на прийнятий закон.

«В нас чудове громадянське суспільство, прекрасна молодь, яку чує Президент Володимир Зеленський. Є швидкий діалог влади та суспільства. Це і є справжня демократія, коли думки людей почуті, є конкретні кроки та реакція.

Дякую депутатам за голосування. Переможці - всі, а в першу чергу - демократична Україна», - заявив він.

Раніше премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.