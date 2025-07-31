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Думки людей почуті, — Єрмак про прийнятий закон щодо НАБУ і САП

14:41, 31 липня 2025
Андрій Єрмак підкреслив, що в Україні є швидкий діалог влади та суспільства.
Думки людей почуті, — Єрмак про прийнятий закон щодо НАБУ і САП
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат.

Очільник Офісі Президента Андрій Єрмак відреагував на прийнятий закон.

«В нас чудове громадянське суспільство, прекрасна молодь, яку чує Президент Володимир Зеленський. Є швидкий діалог влади та суспільства. Це і є справжня демократія, коли думки людей почуті, є конкретні кроки та реакція.

Дякую депутатам за голосування. Переможці - всі, а в першу чергу - демократична Україна», - заявив він.

Раніше премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку.

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НАБУ Верховна Рада України закон САП

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