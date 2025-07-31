Свириденко про закон щодо НАБУ і САП: держава дослухається до суспільної думки та поважає позиції всіх громадян

Юлія Свириденко підкреслила, що закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко подякувала депутатам, які підтримали законопроект щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів.

Вона підкреслила, закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку.

«Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів.

Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення», - заявила Свириденко.

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