Верховна Рада прийняла закон Зеленського про повернення повноважень НАБУ і САП – частину норм закону 12414 скасовано

Народні депутати скасували частину норму законопроекту 12414, прийнявши законопроект Зеленського 13533 про відновлення повноважень НАБУ і САП.

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Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат.

Нагадаємо, що цей законопроект скасовує більшу частину змін до Кримінального процесуального кодексу, які були внесені внаслідок прийняття законопроекту 12414 стосовно НАБУ і САП.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури без конкурсу – зокрема з числа екс-правоохоронців та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Законопроект Президента доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень. Однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування. Відповідна заборона відображена у Правилах перетинання кордону.

Також законопроект передбачає поліграф для працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Втім, як зазначили у НАБУ, вони і так проходять поліграф.

Так, перехідні положення передбачають, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на 2 роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Генпрокуратури, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 29 липня заявив, що, крім міжнародних партнерів, провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради та урядовцями і «результат має бути забезпечено».

В свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги».

Автор: Наталя Мамченко

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