Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Народний депутат Сергій Костюк виходить з фракції «Слуги народу»

12:30, 31 липня 2025
Депутат Сергій Костюк заявив, що прийняв рішення про вихід з фракції «Слуга народу».
Народний депутат Сергій Костюк виходить з фракції «Слуги народу»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат Сергій Костюк 31 липня під час пленарного засідання заявив, що виходить з фракції «Слуга народу».

Раніше він подав законопроект 13531-1 про переатестацію працівників НАБУ. Водночас запропонував повернути НАБУ і САП низку повноважень.

«Я вважаю, що переатестація набагато більш ефективний механізм, ніж проходження поліграфу», зазначив він.

Депутат додав, що підтримує Президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України депутат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Народний депутат Сергій Костюк виходить з фракції «Слуги народу»

Депутат Сергій Костюк заявив, що прийняв рішення про вихід з фракції «Слуга народу».

Верховна Рада розгляне новий законопроект про зміни до бюджету, щоб військовослужбовці могли отримати виплати у серпні

Під час засідання комітету міністр оборони Денис Шмигаль вказав, що якщо не прийняти зміни до бюджету, вже з 15 серпня зʼявиться заборгованість перед військовослужбовцями по грошовому забезпеченню.

Підвищення окладів прокурорам не буде – Рада розгляне інший законопроект про зміни до державного бюджету

Руслан Стефанчук, Роксолана Підласа та інші внесли інший законопроект про зміни до державного бюджету, з якого виключена пропозиція підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів.

Відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини

Орудні величини для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців потрібні для створення передумов до підвищення пенсій – голова соцкомітету Ради Галина Третьякова.

Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України

В органі суддівського врядування вважають, що Вища рада правосуддя фактично «прикриває» Державну судову адміністрацію від критики.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області