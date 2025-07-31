Народний депутат Сергій Костюк виходить з фракції «Слуги народу»

Депутат Сергій Костюк заявив, що прийняв рішення про вихід з фракції «Слуга народу».

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Народний депутат Сергій Костюк 31 липня під час пленарного засідання заявив, що виходить з фракції «Слуга народу».

Раніше він подав законопроект 13531-1 про переатестацію працівників НАБУ. Водночас запропонував повернути НАБУ і САП низку повноважень.

«Я вважаю, що переатестація набагато більш ефективний механізм, ніж проходження поліграфу», зазначив він.

Депутат додав, що підтримує Президента.

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