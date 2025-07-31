У Солом’янському районі пряме влучання в багатоповерхівку – фото та відео наслідків

У Солом’янському районі в будинках повилітали вікна, погоріли автівки у дворах.

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В ніч на 31 липня внаслідок ворожої атаки на столицю в Солом’янському районі зазнали значних пошкоджень житлові будинки, погоріли авто, магазини.

За словами мера Києва Віталія Кличка, серед постраждалих – дев’ять дітей, що є найбільшою кількістю поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни.

«Солом’янський район, також руйнування будинку, прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Поряд будинки також вибити вікна. Зараз розвороти штаби, надається допомога всім тим, хто постраждав. Ми бачимо всі будинки поряд. Вибити вікна, прохання звертатись до штабів», – зазначив мер.

Він додав, що внаслідок атаки пошкоджено велику кількість будинків, зокрема вибито вікна та двері, зруйновано дахи. «Ми будемо робити максимально швидко, щоб відновити дахи, відновити вікна, двері вибити, надати допомогу всім, хто її потребує. Велика кількість постражданих будинків, але тим не менше, працюємо над тим, щоб надати допомогу кожному, хто її потребує», – наголосив Кличко.

Наразі поліція проводить опис, а місцевим жителям надається гуманітарна допомога.

Як раніше повідомлялося, РФ здійснила комбіновану атаку на Київ ракетами й дронами, в результаті – руйнування в чотирьох районах столиці. Через обстріл у Києві перекриті вулиці та змінено рух транспорту.

Фото: Андрій Смолій. Соломʼянський район

Фото та відео: Андрій Смолій. Соломʼянський та Голосіївський райони

Соломʼянський район

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