Зеленський закликав світ сприяти зміні режиму в РФ

Володимир Зеленський підкреслив, що РФ застрягла в іншому столітті і відкидає післявоєнний світовий порядок.

Фото: Getty Images

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Президент Володимир Зеленський виступив на фінській конференції "Гельсінкі+50", присвяченій 50-річчю Гельсінських угод 1975 року, де заявив, що РФ продовжує обстрілювати Україну, навіть коли весь світ закликає її зупинитися, пише The Guardian.

За його словами, Росія застрягла в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини й рівності.

"Росія продовжує завдавати ударів, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну - війну, яку розпочала Росія, яку Росія навмисне затягує, війну, яку хоче лише російське керівництво", - сказав Президент України.

Він також додав, що "повне заперечення повоєнного світопорядку є основою нинішнього режиму в Росії", але підкреслив: "Москву можна змусити зупинити цю війну".

"Ми повинні повністю заблокувати російську воєнну машину, знищити її оборонну промисловість, обмежити прибутки від енергоресурсів і, нарешті, задіяти всі заморожені російські активи, включно з награбованим багатством, щоб захиститися від агресії", - заявив Зеленський.

Також Президент вважає, що "якщо світ не прагне змінити режим у Росії, це означає, що навіть після завершення війни Москва й надалі намагатиметься дестабілізувати сусідні держави".

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