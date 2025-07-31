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Зеленский призвал мир способствовать смене режима в РФ

12:24, 31 июля 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ застряла в другом столетии и исключает послевоенный мировой порядок.
Зеленский призвал мир способствовать смене режима в РФ
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Президент Владимир Зеленский выступил на финской конференции "Хельсинки+50", посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений 1975 года, где заявил, что РФ продолжает обстреливать Украину, даже когда весь мир призывает ее остановиться, пишет The Guardian.

По его словам, Россия застряла в эпохе жестокого насилия и полного пренебрежения правами человека и равенства.

"Россия продолжает наносить удары, даже когда весь мир призывает ее остановить войну - войну, которую начала Россия, которую Россия намеренно затягивает, войну, которую хочет только российское руководство", - сказал Президент Украины.

Он также добавил, что "полное отрицание послевоенного миропорядка является основой нынешнего режима в России", но подчеркнул: "Москву можно вынудить остановить эту войну".

"Мы должны полностью заблокировать российскую военную машину, уничтожить ее оборонную промышленность, ограничить доходы от энергоресурсов и, наконец, задействовать все замороженные российские активы, включая награбленное богатство, чтобы защититься от агрессии", - заявил Зеленский.

Также Президент считает, что "если мир не стремится изменить режим в России, это значит, что даже после завершения войны Москва и дальше будет пытаться дестабилизировать соседние государства".

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рф Украина война Владимир Зеленский

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