Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада рассмотрит новый законопроект об изменениях в бюджет, чтобы военнослужащие могли получить выплаты в августе

12:04, 31 июля 2025
На заседании комитета министр обороны Денис Шмыгаль указал, что если не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность по денежному обеспечению военнослужащих.
Верховная Рада рассмотрит новый законопроект об изменениях в бюджет, чтобы военнослужащие могли получить выплаты в августе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

31 июля парламент рассмотрит и примет сразу в целом законопроект 13573 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год. Соответствующую рекомендацию предоставил парламентский комитет по вопросам бюджета.

«Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность по денежному обеспечению военнослужащих», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль на заседании Комитета ВР по вопросам бюджета 31 июля.

«Сейчас остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе», — подчеркнула глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Примечательно, что этот законопроект появился в Верховной Раде утром 31 июля. Ранее, по словам Пидласы, планировалось принять во втором чтении 19 или 20 августа другой законопроект 13439-3 об изменениях в бюджет. Его 16 июля уже приняли в первом чтении.

Однако 31 июля, как указала Роксолана Пидласа, «в ходе политических консультаций Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект 13439-3) не могут сегодня рассматриваться в зале». В итоге было решено рекомендовать новый законопроект 13573, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.

Из него, в частности, исключена норма о том, чтобы с 1 августа 2025 года 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет города Киева, зачислять в резервный фонд государственного бюджета. Таким образом, соответствующие средства останутся в бюджете Киева.

Также в новом законопроекте отсутствует норма о повышении прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров. Предыдущий проект предлагал повысить его с 1600 грн до 2102 грн.

В целом предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых:

  • 115 млрд грн – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны.
  • 216 млрд грн – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.
  • Остальное – другие потребности армии.

Кроме того, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно – новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года:

  • 60% – направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения).
  • 30% – Госспецсвязи на дроны.
  • 10% – на нужды бригад.

Балансирование происходит за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:

  • 184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств от ОВГЗ.
  • 147,5 млрд грн – перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (как указала Пидласа, в первую очередь, речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось).
  • 65,1 млрд грн – уменьшение расходов на погашение ОВГЗ.
  • 11,2 млрд грн – уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) — за счет курса валют и реструктуризаций.

Кроме того, обновленной статьей 39 Закона предлагается с 1 августа по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, определенной Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование») для дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава, в размере, равном пятнадцати размерам минимальной заработной платы, установленной законом (вместо 20 размеров минимальной зарплаты).

«В этой связи стоит обратить внимание, что предложенная инициатива, касающаяся уменьшения максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, повлияет на наполнение бюджета Пенсионного фонда и может привести к разбалансировке его доходной и расходной части, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне социального обеспечения лиц, выплаты которым зависят от средств государственного бюджета (лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам войны, инвалидам войны и т.д.)», — отметили в ГНЭУ Верховной Рады.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект бюджет военнослужащие Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит новый законопроект об изменениях в бюджет, чтобы военнослужащие могли получить выплаты в августе

На заседании комитета министр обороны Денис Шмыгаль указал, что если не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность по денежному обеспечению военнослужащих.

Повышения окладов прокурорам не будет – Рада рассмотрит другой законопроект об изменениях в госбюджет

Руслан Стефанчук, Роксолана Пидласа и другие внесли другой законопроект об изменениях в государственный бюджет, из которого исключено предложение повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Высший совет правосудия не хочет видеть проблем, с которыми сталкиваются суды – Совет судей Украины

В органе судейского управления считают, что Высший совет правосудия фактически «прикрывает» Государственную судебную администрацию от критики.

Судьи должны выходить на пенсию по возрасту, как другие граждане, а не по выслуге – Галина Третьякова

Глава социального комитета Галина Третьякова считает, что настало время отменить пенсии по выслуге лет – как для судей, так и для других должностных лиц.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області