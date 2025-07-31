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Повышения окладов прокурорам не будет – Рада рассмотрит другой законопроект об изменениях в госбюджет

11:10, 31 июля 2025
Руслан Стефанчук, Роксолана Пидласа и другие внесли другой законопроект об изменениях в государственный бюджет, из которого исключено предложение повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров.
Повышения окладов прокурорам не будет – Рада рассмотрит другой законопроект об изменениях в госбюджет
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 31 июля глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что из-за невозможности рассмотрения предыдущего законопроекта 13439-3 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, в результате политических консультаций было принято решение зарегистрировать новый законопроект 13573. Этот документ, разработанный совместно со спикером Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и другими, также предусматривает увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год.

Однако он, по сравнению с предыдущим законопроектом, который уже был принят за основу, исключает некоторые положения. В частности, исключено предложение повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1 августа.

Напомним, для исчисления окладов прокуроров с 2021 года применяется «замороженный» прожиточный минимум в 1600 грн, в то время как для судей – 2102 грн, а для обычных граждан и антикоррупционных органов – 3028 грн.

Законопроектом 13439-3 предлагалось установить, что прожиточный минимум, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет: с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года 1600 грн и с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года — 2102 грн.

Это предложение было поддержано в первом чтении. В настоящее время должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов. Таким образом, в случае принятия изменений в бюджет оклад местных прокуроров должен был увеличиться с 40 тысяч грн до 52 550 грн.

Однако в новом законопроекте 13573, который внесли Пидласа и Стефанчук, эта норма уже отсутствует.

Соответствующий законопроект предлагается принять сразу в целом 31 июля.

Напомним, ранее Генпрокурор Руслан Кравченко во время заседания ВСК Верховной Рады указал, что начальник отдела в Государственном бюро расследований получает 160 тысяч грн, а Генеральный прокурор – 95 тысяч грн. Прокурор окружной прокуратуры, у которого 5-10 тысяч уголовных производств – 35 тысяч грн.

«Я считаю, что это несправедливо, что прокурорам начисляют оклад не как всем – а исходя из 1600 грн (сейчас прожиточный минимум для расчета окладов судей, налоговиков и других составляет 2102 грн – кроме антикоррупционных органов, которым считают оклады, исходя из «нормального» прожиточного минимума в 3028 грн, а для окладов прокуроров этот минимум составляет 1600 грн – прим. ред).

Чем мы хуже? Я, как Генпрокурор, получаю 95 тысяч грн, а начальник отдела ГБР – 160 тысяч грн. Я, по вашим словам, отвечаю за всю справедливость и антикоррупцию – конечно, но почему так несправедливо?» - спросил Кравченко.

«В окружной прокуратуре у каждого прокурора по 5-10 тысяч производств, и он получает 35 тысяч грн. А ГБР, БЭБ – другие. Не говоря уже о НАБУ, где какие-то космические зарплаты… Если вы считаете, что прокуроры все негодяи, то пропишите в бюджете изменения – прокуроры будут получать 1600, а все остальные «не негодяи» – 2102, это будет честно», – отметил Генпрокурор.

Автор: Наталя Мамченко

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