В США на ядерном объекте нашли радиоактивно зараженное осиное гнездо

В США нашли зараженное радиацией гнездо, но без насекомых.

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На территории атомного объекта Savannah River Site в Южной Каролине рабочие обнаружили осиное гнездо, зараженное радиацией. Об инциденте, произошедшем в начале июля 2025 года во время плановых работ, сообщило Министерство энергетики США. Гнездо было найдено на столбе возле подземных резервуаров, где хранятся жидкие радиоактивные отходы. По данным властей, уровень радиации в гнезде превышал допустимую норму в десять раз. Об этом пишет BILD.

После обнаружения гнездо обработали инсектицидом и утилизировали как радиоактивные отходы. По информации официальных источников, ос в гнезде не было. Руководство объекта объясняет заражение так называемым «наследственным загрязнением» – остаточной радиацией, сохранившейся со времен активной эксплуатации объекта. По их заверениям, опасности для населения нет, поскольку резервуары расположены глубоко внутри охраняемой территории, а осы обычно летают на расстояние не более нескольких сотен метров.

Savannah River Site, который функционировал с начала 1950-х до конца 1980-х годов для производства ядерного оружия, в настоящее время используется для безопасного хранения радиоактивных отходов. На территории объекта остаются в эксплуатации 43 из более чем 50 подземных резервуаров, восемь из которых уже герметично закрыты. Всего на объекте хранится около 129 миллионов литров жидких радиоактивных отходов.

Однако экологическая организация Savannah River Site Watch выразила сомнения относительно официальной версии событий. Директор организации Том Клементс подчеркнул, что общественность имеет право знать, существует ли риск утечки радиации. «Отсутствует четкое и подробное объяснение, как именно гнездо было заражено и возможно ли появление других подобных случаев», – заявил он. Клементс также отметил, что анализ структуры гнезда мог бы помочь установить источник радиации, поскольку разные виды ос используют для строительства разные материалы – землю или растительные волокна.

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