11 лет за измену – экс-глава райсовета осужден за сотрудничество с оккупантами

Экс-глава Бериславского райсовета приговорен к 11 годам тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

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Ровенский апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда, которым бывшего председателя Бериславского районного совета Херсонской области Владимира К. приговорили к 11 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Кроме тюремного заключения, обвиняемый лишен права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на 15 лет, а также конфисковано все его имущество, находящееся в собственности.

Из материалов дела известно, что Владимир К. в 2015-2020 годах возглавлял Бериславский районный совет в Херсонской области. До этого был частным предпринимателем, руководил фирмой «Витал-Агро».

После полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборационист самовольно «возглавил» захваченный оккупантами Институт оросительного земледелия, за что получил от украинских правоохранителей подозрение в пособничестве стране-агрессору.

Досудебное расследование и судебное разбирательство в этом уголовном производстве осуществлялись в порядке специального досудебного расследования и специального судебного производства.

Защитница, назначенная обвиняемому государством, не согласилась с приговором суда первой инстанции и обжаловала его в Ровенском апелляционном суде. Просила отменить судебное решение, а уголовное производство закрыть на основании п. 3 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Против удовлетворения апелляционной жалобы возразил прокурор и просил оставить обжалуемый приговор без изменений. Отметил, что органом досудебного расследования и судом доказано, что обвиняемый совершил ряд умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, оккупационной администрации с целью нанесения ущерба Украине. Обвиняемый, преследуя свои личные интересы, в июне 2022 года, находясь на территории с. Надднепрянское Херсонской городской территориальной общины, согласился на предложение представителей оккупационной администрации и возглавил Институт оросительного земледелия Национальной академии аграрных наук, в дальнейшем зарегистрировав научное учреждение в незаконно созданных оккупационными властями налоговых органах на территории Херсонской области.

Учитывая такие обстоятельства, Ровенский апелляционный суд пришел к выводу об оставлении приговора местного суда без изменений, как законного и обоснованного, и отклонил апелляционную жалобу защитницы обвиняемого.

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