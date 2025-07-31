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11 років за зраду – ексголову райради засуджено за співпрацю з окупантами

11:48, 31 липня 2025
Ексголову Бериславської райради засуджено до 11 років в’язниці за пособництво державі-агресорці.
11 років за зраду – ексголову райради засуджено за співпрацю з окупантами
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Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду, яким колишнього голову Бериславської районної ради Херсонської області Володимира К. засуджено до 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Окрім тюремного ув’язнення, обвинуваченого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на 15 років, а також конфісковано все його майно, що перебуває у власності.

Із матеріалів справи відомо, що Володимир К. у 2015-2020 роках очолював Бериславську районну раду в Херсонській області. До цього був приватним підприємцем, керував фірмою «Вітал-Агро».

Після повномасштабного вторгнення ворога до України колаборант самовільно «очолив» захоплений окупантами Інститут зрошувального землеробства, за що отримав від українських правоохоронців підозру в пособництві країні-агресорці.

Досудове розслідування і судовий розгляд у цьому кримінальному провадженні здійснювалися в порядку спеціального досудового розслідування й спеціального судового провадження.

Захисниця, призначена обвинуваченому державою, не погодилась із вироком суду першої інстанції та оскаржила його до Рівненського апеляційного суду. Просила скасувати судове рішення, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 3 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Проти задоволення апеляційної скарги заперечив прокурор та просив залишити оскаржуваний вирок без змін. Зауважив, що органом досудового розслідування та суду доведено, що обвинувачений вчинив низку умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресорці, окупаційній адміністрації з метою завдання шкоди Україні. Обвинувачений, переслідуючи свої особисті інтереси, в червні 2022 року, перебуваючи на території с.Наддніпрянське Херсонської міської територіальної громади, погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації та очолив Інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук, в подальшому зареєструвавши наукову установу в незаконно створених окупаційною владою податкових органах на території Херсонської області.

Зважаючи на такі обставини, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку про залишення вироку місцевого суду без змін, як законного й обґрунтованого, та відхилив апеляційну скаргу захисниці обвинуваченого.

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суд Херсон держзрада

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