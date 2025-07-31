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Банк не доказал законность процентов на просроченный кредит – апелляция установила нарушение условий договора

11:30, 31 июля 2025
Апелляционный суд признал за банком право на возврат фактически полученных средств.
Банк не доказал законность процентов на просроченный кредит – апелляция установила нарушение условий договора
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Херсонский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ПриватБанка: отменил предыдущее решение городского суда и вынес новое. Согласно ему, суд частично удовлетворил иск о взыскании долга — с ответчика взыскано 25 520,03 грн задолженности (25 520,03 грн — задолженность по телу кредита, а также судебные расходы). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований банка, исходя из того, что, поскольку начисление банком процентов за пользование кредитом в размерах 2,9 %, 3,6 %, 3,5 % пени и процентов, предусмотренных ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины, не было согласовано сторонами, то отсутствуют основания для начисления таких сумм и их взыскания с ответчика. Ответчиком возвращены банку все использованные по кредиту средства и проценты, предусмотренные заключенным договором.

Кроме того, суд отметил, что истец просил взыскать с ответчика в свою пользу проценты в соответствии с частью 2 статьи 625 Гражданского кодекса Украины в общем размере 13 819,20 грн, начисленные на просроченный кредит. Из предоставленной истцом выписки установлено, что указанные проценты начали начисляться банком с 01.11.2019 года, то есть размер процентов увеличивался, и вместе с этими процентами, штрафами дополнительно начислялись проценты по статье 625 Гражданского кодекса Украины, что является недопустимым в сложившихся правоотношениях и является основанием для отказа в их взыскании.

С таким выводом суда первой инстанции суд апелляционной инстанции частично согласился.

Так, учитывая то, что банком не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта согласования с заемщиком указанной процентной ставки на просроченное тело кредита, исковые требования банка в этой части не подлежат удовлетворению.

Коллегия судей апелляционного суда указывает, что банком начислялись ответчику проценты, предусмотренные договором, в дальнейшем их размер безосновательно увеличивался, и вместе с этими процентами, штрафами дополнительно начислялись проценты по статье 625 Гражданского кодекса Украины, что не предусмотрено нормами действующего законодательства, поскольку поведение должника не может быть одновременно правомерным и неправомерным, то регулятивная норма части первой статьи 1048 Гражданского кодекса Украины и охранительная норма части второй статьи 625 этого Кодекса не могут применяться одновременно.

При этом требований о взыскании с ответчика процентов за пользование кредитными средствами банк не заявлял, поэтому вопрос о взыскании таких процентов судом не рассматривался.

Как отметил Херсонский апелляционный суд, требования банка в части взыскания с ответчика задолженности по просроченным процентам в размере 13 819,20 грн являются необоснованными, поскольку истцом не доказано заключение договора на таких условиях. Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении иска в этой части по указанным выше основаниям.

Вместе с тем, коллегия судей подчеркивает, что из предоставленного истцом расчета задолженности и выписки о движении средств видно, что ответчик пользовался кредитными средствами путем осуществления переводов, пополнения мобильного телефона, снятия наличных и т. п., а также пополнял карту. Ответчик обстоятельства выдачи кредитных карт, установления лимита, пользования указанными картами и кредитными средствами не опровергал.

При таких обстоятельствах банк имеет право на возврат фактически полученной ответчиком суммы кредитных средств, что было согласовано между сторонами.

По результатам апелляционного рассмотрения, по убеждению коллегии судей, фактически полученные и использованные заемщиком средства в добровольном порядке АО КБ «ПриватБанк» не возвращены, учитывая требования части второй статьи 530 Гражданского кодекса Украины, банк вправе требовать защиты своих прав через суд — путем обязания должника исполнить обязанность по возврату фактически полученной суммы кредитных средств.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска банка в части взыскания задолженности по телу кредита, не обратил на это внимания и пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения этих требований банка (дело № 766/6115/20).

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