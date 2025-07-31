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Мировой спрос на золото вырос на 3%, инвестиции в драгоценный металл взлетели на 75%

11:12, 31 июля 2025
Спрос вырос на 3%, цены взлетели на 26% в 2025 году.
Мировой спрос на золото вырос на 3%, инвестиции в драгоценный металл взлетели на 75%
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Всемирный золотой совет (WGC) сообщил, что во втором квартале 2025 года мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю, вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 248,8 метрических тонн. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным WGC, инвестиции в золото выросли на 75%, что стало значительным толчком для рынка. Спотовые цены на золото с начала года поднялись на 26% после того, как в апреле они достигли рекордного уровня в 3,5 тыс. долларов за унцию. Этому способствовали неопределенность в мировой торговой политике и геополитическая нестабильность, которые побудили инвесторов направлять средства в безопасные активы.

Спрос на золотые слитки во втором квартале вырос на 21%, что частично компенсировало длительное снижение интереса к золотым монетам. В то же время спрос на золотые ювелирные изделия, которые являются основной категорией потребления среди физических лиц, сократился на 14%, составив 341 тонну. Это самый низкий показатель с третьего квартала 2020 года. По данным WGC, значительная часть этого спада пришлась на Китай и Индию, чья совокупная доля рынка упала ниже 50% — это произошло в третий раз за последние пять лет.

Кроме того, центральные банки, которые также являются важным источником спроса на золото, сократили закупки драгоценного металла на 21%, до 166,5 тонн во втором квартале 2025 года.

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