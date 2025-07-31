Світовий попит на золото зріс на 3%, інвестиції в дорогоцінний метал злетіли на 75%

Попит зріс на 3%, ціни злетіли на 26% у 2025 році.

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Всесвітня золота рада (WGC) повідомила, що у другому кварталі 2025 року світовий попит на золото, включно з позабіржовою торгівлею, зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 1 248,8 метричних тонн. Про це повідомило агентство Reuters.

Згідно з даними WGC, інвестиції в золото зросли на 75%, що стало значним поштовхом для ринку. Спотові ціни на золото з початку року піднялися на 26% після того, як у квітні вони досягли рекордного рівня в 3,5 тис. доларів за унцію. Цьому сприяли невизначеність у світовій торговельній політиці та геополітична нестабільність, які спонукали інвесторів спрямовувати кошти в безпечні активи.

Попит на золоті злитки у другому кварталі зріс на 21%, що частково компенсувало тривале зниження інтересу до золотих монет. Водночас попит на золоті ювелірні вироби, які є основною категорією споживання серед фізичних осіб, скоротився на 14%, склавши 341 тонну. Це найнижчий показник із третього кварталу 2020 року. За даними WGC, значна частина цього спаду припала на Китай та Індію, чия сукупна частка ринку впала нижче 50% – це сталося втретє за останні п’ять років.

Крім того, центральні банки, які також є важливим джерелом попиту на золото, зменшили закупівлі дорогоцінного металу на 21%, до 166,5 тонн у другому кварталі 2025 року.

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