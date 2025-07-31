ВАКС оприлюднив динаміку розгляду кримінальних проваджень

ВАКС суттєво збільшив кількість вироків у корупційних справах.

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Вищий антикорупційний суд України значно посилив свою спроможність розглядати складні кримінальні провадження, про що свідчить зростання кількості винесених вироків з 24 у стартовий період роботи до 77 у 2024 році. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Згідно з даними, темпи зростання кількості вироків не були різкими, що вказує на обережний підхід до нарощування робочого темпу, спрямований на якісний розгляд справ, а не на формальне прискорення. У 2019–2020 роках рівень виконання суддями ВАКС становив 24%. Цей показник поступово зростав: до 34% у 2021 році, 37% у 2022 році, 65% у 2023 році та досяг 77% у 2024 році. На 2025 рік прогнозується рівень виконання на рівні 57%.

Позитивна динаміка свідчить про становлення ВАКС як зрілої інституції, здатної ефективно працювати з об’ємними доказовими масивами, зберігаючи високі стандарти незалежності та об’єктивності. Інфографіка також містить розподіл кримінальних проваджень за категоріями посад осіб, які притягуються до відповідальності:

14% – народні депутати та члени уряду;

70% – представники сфери правосуддя;

30% – посадові особи органів влади та місцевого самоврядування;

27% – державні службовці та працівники правоохоронних органів;

44% – особи, які займають відповідальні посади;

20% – працівники правоохоронних органів.

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